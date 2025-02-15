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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:08
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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