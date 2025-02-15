Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.T. (47) idaresindeki 80 LB 604 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Hisar Mahallesi mevkiinde H.P. (63) idaresindeki 27 GJ 483 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü H.P. ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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