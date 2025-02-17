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        Gaziantep'te Hammamizade İsmail Dede Efendi Seçme Eserleri konseri düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu tarafından, Türk Sanat Musikisi Klasikleri Hammamizade İsmail Dede Efendi Seçme Eserleri konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:18
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        Gaziantep'te Hammamizade İsmail Dede Efendi Seçme Eserleri konseri düzenlendi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu tarafından, Türk Sanat Musikisi Klasikleri Hammamizade İsmail Dede Efendi Seçme Eserleri konseri düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde, İsmail Dede Efendi’nin eserlerinin icra edildiği konser, Türk Musikisi Koro şefi Mete Ataş yönetiminde ve solist Uğur Özatay’ın sunumuyla dinleyicilerle buluştu.

        Sultaniyegah, Ferahfeza ve Hicaz makamlarından eserlerin yer aldığı konserde 18 eser seslendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Konseyi Onursal Başkanı Samet Bayrak, sanatseverler adına konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Kentin, kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunduğunu söyleyen Bayrak, şunları kaydetti:

        "Türk Sanat Musikisi'nin en önemli bestekarlarından İsmail Dede Efendi’nin unutulmaz eserlerini seslendirerek bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korusu üyeleri başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün salonu dolduran yüzler, sanatın büyüsüne kapıldılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikler, kentin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunuyor. Bizler de büyük bir ilgi ile takip ediyoruz. Tüm katılımcıları bir kez daha kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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