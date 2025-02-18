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        Gaziantep'te depremlerde uzuv kaybı yaşayan kadınlardan ampute futbol takımı kurulacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuv kaybı yaşayan kadınlardan oluşacak ampute futbol takımı kurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:45
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        Gaziantep'te depremlerde uzuv kaybı yaşayan kadınlardan ampute futbol takımı kurulacak
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuv kaybı yaşayan kadınlardan oluşacak ampute futbol takımı kurulacağını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te UNESCO'nun düzenlediği bir toplantıya katılan Başkan Fatma Şahin, belediyenin engelli bireyler için hayata geçirdiği projeleri tanıttı.

        Projeler arasında, depremde uzuv kaybı yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kurulacak kadın ampute futbol takımı da yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu projenin sadece engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı değil aynı zamanda toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

        Şahin, "Sporun birleştirici gücüyle hem kadınlarımızın hayata tutunmasını sağlayacağız hem de Gaziantep'in adını uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde duyuracağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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