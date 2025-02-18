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        Gaziantep'te içme suyu alt yapısı otomasyon sistemiyle izleniyor

        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu alt yapısını otomasyon sistemiyle anlık olarak izliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:43
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        Gaziantep'te içme suyu alt yapısı otomasyon sistemiyle izleniyor
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        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu alt yapısını otomasyon sistemiyle anlık olarak izliyor.

        GASKİ'den yapılan açıklamaya göre, su yönetiminde dijital dönüşüm ve çevrenin korunması için yatırım yapan GASKİ, SCADA Otomasyon Sistemi ile kentteki 60 su deposu, 169 pompa, 55 kuyu ve 80 ölçüm noktasını kontrol ediyor.

        Yapılan çalışmayla su kayıplarını minimuma indirmeyi hedefleyen GASKİ, enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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