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        Gaziantep'te Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri başlayacak

        Gaziantep'te düzenlenecek Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri, 24 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:40
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        Gaziantep'te Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri başlayacak
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        Gaziantep'te düzenlenecek Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri, 24 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'in anısına Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek kitap ve kültür günleri 5 gün sürecek.

        Müzikaller, sergiler, kitap fuarı, atölyeler, tiyatro gösterileri, etkinlikler, söyleşiler, sevilen yazarların imza günleri ve şovlarla ziyaretçiler kitapların, kültürel sohbetlerin ve sanatsal etkinliklerin buluştuğu programla zaman geçirecek.

        Katılımın ücretsiz olduğu Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri'nde, 33 yayınevi yer alırken Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sevilen çocuk oyunu "Uçtu Uçtu Hezarfen Oyunu" ile miniklerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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