Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 262,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 fişek ve 5 kumar oynatılan bilgisayar kasası ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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