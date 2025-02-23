Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gaziantep'te konuştu:

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "161'inci parti olarak kurulduk. Şu an 4'üncü ayımızda anketlerde 7 partiden biriyiz, bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek, ben anketlerin gördüğünün daha fazlasını görüyorum." dedi.

Ağıralioğlu, çeşitli programlar ve partisinin il başkanlığının açılışı için Gaziantep'e geldi.

Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada, kurulalı 4 ay olmasına rağmen 81 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını söyledi.

Teşkilatlanma hızlarının milletin umudu üzerine kurulduklarının en bariz göstergesi olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "161'inci parti olarak kurulduk. Şu an 4'üncü ayımızda anketlerde 7 partiden biriyiz, bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek, ben anketlerin gördüğünün daha fazlasını görüyorum." diye konuştu.

Siyasetin çalışma işi olduğunu anlatan Ağıralioğlu, şu anda siyasette nesil değişiminin, nöbet değişiminin olacağı zamanlara doğru gidildiğini kaydetti.

Geçmişten ders çıkaran bir parti olduklarını belirten Ağıralioğlu, "Önümüzdeki döneme de iktidara bir hasma bakar gibi bakmıyoruz, aynaya bakar gibi bakıyoruz. Yapıp ettiklerinden milletin razı olduğu, dua ettiği, milletin memnun olduğu her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Devlette devamlılık esastır." ifadelerini kullandı.