Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gaziantep'te konuştu:

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "161'inci parti olarak kurulduk. Şu an 4'üncü ayımızda anketlerde 7 partiden biriyiz, bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek, ben anketlerin gördüğünün daha fazlasını görüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:35 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gaziantep'te konuştu:
        ABONE OL

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "161'inci parti olarak kurulduk. Şu an 4'üncü ayımızda anketlerde 7 partiden biriyiz, bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek, ben anketlerin gördüğünün daha fazlasını görüyorum." dedi.

        Ağıralioğlu, çeşitli programlar ve partisinin il başkanlığının açılışı için Gaziantep'e geldi.

        Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada, kurulalı 4 ay olmasına rağmen 81 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını söyledi.

        Teşkilatlanma hızlarının milletin umudu üzerine kurulduklarının en bariz göstergesi olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "161'inci parti olarak kurulduk. Şu an 4'üncü ayımızda anketlerde 7 partiden biriyiz, bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek, ben anketlerin gördüğünün daha fazlasını görüyorum." diye konuştu.

        Siyasetin çalışma işi olduğunu anlatan Ağıralioğlu, şu anda siyasette nesil değişiminin, nöbet değişiminin olacağı zamanlara doğru gidildiğini kaydetti.

        Geçmişten ders çıkaran bir parti olduklarını belirten Ağıralioğlu, "Önümüzdeki döneme de iktidara bir hasma bakar gibi bakmıyoruz, aynaya bakar gibi bakıyoruz. Yapıp ettiklerinden milletin razı olduğu, dua ettiği, milletin memnun olduğu her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Devlette devamlılık esastır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Almanya'da seçim sonuçları belli oluyor
        Almanya'da seçim sonuçları belli oluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te ev kadınları camı dekoratif eşya ve aksesuara dönüştürüyor
        Gaziantep'te ev kadınları camı dekoratif eşya ve aksesuara dönüştürüyor
        Gaziantep'te 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Gaziantep'te 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Gaziantep'te Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri başlayacak
        Gaziantep'te Şule Yüksel Şenler 2'nci Kitap ve Kültür Günleri başlayacak
        Gaziantep'te 15. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı devam ediy...
        Gaziantep'te 15. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı devam ediy...
        Depremde anne ve babasını kaybeden iki kardeşe koruyucu aile oldular
        Depremde anne ve babasını kaybeden iki kardeşe koruyucu aile oldular