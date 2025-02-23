Gaziantep'te 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konuyla ilgili M.E. ve A.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonda, 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt, 3 tabanca, 1 tüfek, 278 mermi, 131 fişek, 38 bin 800 lira, 18 bin 814 ABD doları, 8 bin Irak Riyali suç geliri para ele geçirildi.

Bir lojistik şirketinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yapıldığı belirleyen ekipler, şirkete ve depolarına yönelik operasyon düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

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