Gaziantep'te ev kadınları camı dekoratif eşya ve aksesuara dönüştürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nda (GASMEK) kadınlar, cam çubuklardan dekoratif eşya ve aksesuar tasarımı yapıyor.

Tasarruf ve geri dönüşüm bilinciyle kurs bünyesinde kazanılan atık camlar, önce çubuk haline getiriliyor ardından 800 derecelik ısıyla ocakta işlenerek çeşitli kişisel eşya ve dekoratif eşya haline getiriliyor.

Kursta yer alan 20 kadın, camdan takı, süs eşyası, balık ve çeşitli hayvan figürleri gibi objeler üretiyor.

Cam Şekillendirme Eğitmeni Özge Kürümlüoğlu, AA muhabirine, cam şekillendirmeyi hem eğlence olarak hem de meditasyon olarak etkinlik alanına dönüştürdüklerini söyledi.

Kürümlüoğlu, verdiği eğitimde kursiyerlerin cam çubukları kendi isteklerine göre takı veya aksesuar olarak değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Alevde cam şekillendirme yapıyoruz cam çubuklarımızı eriterek obje haline getiriyoruz. Yaptığımız boncukları takı haline getiriyoruz, süslemelerde kullanıyoruz bütün her tarzda boncuk yapabiliyoruz. Burada yapılan boncukları kadınlar hem satabiliyorlar hem de arkadaşlarına hediye ediyorlar tamamen el yapımı olduğu için çok kıymetli tasarımlar."

Kursiyer Çiğdem Banu Karakaş, kursa boş zamanlarını değerlendirmek için geldiğini dile getirdi.

Emekli olduktan sonra kendisini sanat alanında daha fazla geliştirmek istediğini ifade eden Karakaş, "Hem sosyalleşme adına hem de boş zaman değerlendirme adına ve kendime bir şeyler katabilme adına çok yol aldığımı düşünüyorum." dedi.