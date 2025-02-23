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        Gaziantep'te seyir halindeki aracın kaputuna çocuk oturtan kişiye ceza yazıldı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halindeki otomobilin kaputuna çocuk oturtan kişiye ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:59 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:59
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        Gaziantep'te seyir halindeki aracın kaputuna çocuk oturtan kişiye ceza yazıldı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halindeki otomobilin kaputuna çocuk oturtan kişiye ceza yazıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında Beştepe Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilin kaputuna çocuk bindirildiği ihbarında bulunuldu.

        Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç sürücüsünü tespit ederek, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlattı.

        Sürücüye ilgili trafik maddelerince idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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