Gaziantep'te seyir halindeki aracın kaputuna çocuk oturtan kişiye ceza yazıldı

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç sürücüsünü tespit ederek, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında Beştepe Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilin kaputuna çocuk bindirildiği ihbarında bulunuldu.

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