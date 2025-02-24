Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Gaziantep FK, evinde Trabzonspor ile oynadığı 6 maçın 2'sinde mağlup olurken 4 maç ise berabere bitti.

Güneydoğu temsilcisi, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2022-2023 sezonunda 4-2, dün ise 3-2 mağlup oldu.

Kırmızı siyahlılar, ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK karşısında galip gelirken, devam eden haftalarda Net Global Sevasspor, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'ye, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'a mağlup oldu, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

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