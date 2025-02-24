Gaziantep'te bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla öldürdü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, eski karısını bıçaklayarak öldürdü.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, eski karısını bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Mahmut K. (38), eski eşi Necla Özbiber'i (38) yaşadığı Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evinde tartışma sonrası bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Necla Özbiber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Üç çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Mahmut K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, zanlının olayın ardından kadının erkek kardeşinin iş yerine gittiği ve eski kayınbiraderinin yüzüne yanıcı sıvı madde döktüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.