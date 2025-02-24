Gaziantep'te 3 firari hükümlü yakalandı

Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan operasyonlarda, "hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.Ç. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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