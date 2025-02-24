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        Gaziantep'te 3 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:21
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        Gaziantep'te 3 firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan operasyonlarda, "hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

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