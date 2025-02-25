Gaziantep'te av yasağına uymayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde av yasağına uymayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde denetim yaptı.

Ekipler, nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladıklarını tespit ettiği E.K. ve S.K'yi 2600 metre ağ ile suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı, ele geçirilen malzemeler ise Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi.