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        Gaziantep'te gece otobüs seferleri başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde oluşturduğu B23 otobüs hattı ile gece seferlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:54
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        Gaziantep'te gece otobüs seferleri başladı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde oluşturduğu B23 otobüs hattı ile gece seferlerine başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, toplu taşımada belediyeye bağlı Gaziulaş, B23 hattı ile dün itibarıyla seferlere başlandı.

        Otobüs hattı, otogar durağından başlayarak Mezarlık Kavşağı, Nizip Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 25 Aralık Devlet Hastanesi, İbrahimli, Çocuk Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi, Karataş 1, Yaşam Hastanesi ve Balıklı durakları güzergahlarını kullanacak.

        Oluşturulan otobüs hattında, ilk duraktan 23.30, 01.00, 02.30 ve 04.00 saatlerinde araçlar hareket edecek.

        Vatandaşlar, hat ile ilgili bilgileri ve güncel saatleri "Gaziantep Kart Mobil" uygulaması üzerinden takip edebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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