Gaziantep'te gece otobüs seferleri başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde oluşturduğu B23 otobüs hattı ile gece seferlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, toplu taşımada belediyeye bağlı Gaziulaş, B23 hattı ile dün itibarıyla seferlere başlandı.

Otobüs hattı, otogar durağından başlayarak Mezarlık Kavşağı, Nizip Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 25 Aralık Devlet Hastanesi, İbrahimli, Çocuk Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi, Karataş 1, Yaşam Hastanesi ve Balıklı durakları güzergahlarını kullanacak.

Oluşturulan otobüs hattında, ilk duraktan 23.30, 01.00, 02.30 ve 04.00 saatlerinde araçlar hareket edecek.

Vatandaşlar, hat ile ilgili bilgileri ve güncel saatleri "Gaziantep Kart Mobil" uygulaması üzerinden takip edebilecek.