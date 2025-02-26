Sakaryalı iş insanı Faruk Koç Gaziantep'te hasar gören camiyi yeniden yaptırdı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören cami, Sakaryalı iş insanı Faruk Koç tarafından yeniden inşa edilerek topluma kazandırıldı

İnşası tamamlanan Akkoç Mahallesi Faruk Koç Cami'nde düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Çeber, caminin inşasının Sakaryalı iş insanı Faruk Koç tarafından yaptırıldığını söyledi.

Yıkılan bir caminin yeniden inşa edilmesinin bambaşka bir hayır olduğunu belirten Çeber, şehir adına Koç'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hayır yapmanın nasip işi olduğunu belirterek, "Genç kardeşimiz Faruk Bey'e de böyle bir hayır nasip oldu. Kendilerine bölgemize kazandırdığı bu anlamlı ibadethane için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Faruk Koç ise böyle bir hayra vesile olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Caminin sadece bir ibadethane değil aynı zamanda dayanışmanın ve birlikteliğin bir simgesi olduğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Devletimiz, depremin ilk gününden itibaren bölgeyi yeniden ayağa kaldırma ve yaşanabilir bir hale getirme çabası içerisindedir. Bu çabaların yanında bizim ki de çorbada bir tuzumuz olsun mantığı ile yapılan bir eserdir. Gaziantep'te yeniden inşa edilen cami, toplumun birlik ruhunu ve dayanışma gücünü bir kez daha ortaya koydu. Rabbim herkese böyle bir hizmet yapmayı nasip etsin."

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzaladığı takdir belgeli özel tablo, Koç'a takdim edildi.

Cami, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duanın ardından yeniden ibatede açıldı.