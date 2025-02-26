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        Gaziantep'te dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı

        Gaziantep Valiliği himayesinde, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:57
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        Gaziantep'te dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı
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        Gaziantep Valiliği himayesinde, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        İletişim Başkanlığınca, dezenformasyona karşı gençleri bilgilendirmek ve toplumun genelinde farkındalık uyandırmak, medya okur yazarlığını yaygınlaştırmak ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla hazırlanan protokolünün imza töreni valilikte gerçekleştirildi.

        İlgili kurumların yöneticilerinin katıldığı imza töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, dijital alemde her şeyin yapılabilecek hale geldiğini, bunun da her zaman iyi niyetli olmadığını söyledi.

        Dezenformasyonla mücadelenin önemine değinen Çeber, şunları kaydetti:

        "Kişileri veya kurumları yaralayabilecek, aslı astarı olmayan yalan yanlış içerikler olabiliyor. Biz bunun önüne geçebilmek için neler yapabiliriz? Buna bakıyoruz. Bu protokol ile eğitimlerin yapılması bizleri rahatlatacaktır. Bu konuda hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Her türlü haberi, bilgiyi hızlı paylaşabilmemiz lazım ama toplumu yaralayıcı kırıcı haberlerin önüne hep birlikte geçmemiz lazım, bazen eski yıllara dayanan görüntüler, bazen kesip yapıştırılmış görüntüler, bazen de kaynağı bellisiz yazılı bilgilerle toplum yanıltılabiliyor."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve doğru bilginin toplumun en temel ihtiyacı olduğunu, buna tedbir almak için kurumlar arası işbirliği yapılacağını söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın da, dezenformasyonla ilgili geniş çaplı bilgilendirme yapmak istediklerini, bu işbirliğinin kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan bir çalışma olacağını anlattı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel ise dezenformasyonun sadece Türkiye bazında değil, küresel çapta büyük bir tehdit olduğunu aktardı.

        Dezenformasyonla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yapan Yücel, şöyle devam etti:

        "Dünya ekonomik forumunun son raporuna göre, küresel risk raporunda birinci sırada dezenformasyon yerini aldı. Bu anlamda farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dezenformasyonla mücadele merkezi olarak topyekün bir mücadele ile ancak bu işte başarı sağlanabileceğine inanıyoruz."

        Konuşmaların ardından imzalanan protokolde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin imzaları yer aldı.

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