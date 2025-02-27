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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:36
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih (16) Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.

        Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazeler, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından kırsal Çaybaşı Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazlarının ardından 3 kardeş yan yana toprağa verildi.

        Törene baba Hüseyin, anne Muhterem Güneş, ailenin yakınları ve Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ile mahalle sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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