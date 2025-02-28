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        Gaziantep merkezli tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:16
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        Gaziantep merkezli tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çek ve senet dolandırıcılığı ve tefecilik suçuna yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Gaziantep ve Bursa'da nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediklerini tespit ettiği F.D, İ.A, Y.Ç. ve Ö.O'yu operasyonla yakaladı.

        Zanlıların ikamet, araç ve üst aramalarında, 3 senet, 2 çek, borç taahhütnamesi, gayrimenkul satış sözleşmesi, 102 boş senet, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, satış sözleşmesi, 2 vekaletname ve kimlik fotokopisi, alacak verecek hesaplarının tutulduğu ajanda ile hesapların yazıldığı A4 boyutunda kağıt ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelilere ait 6 araca da el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. ve Y.Ç. tutuklandı, Ö.O. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, jandarmanın basın mensuplarıyla paylaştığı görüntülerde, ekiplerin belirlenen adreslerde arama yapması ve şüphelilerin yakalanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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