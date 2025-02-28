Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada iş yeri sahibi Mehmet Horoz ile Alperen Kılıçparlar hayatını kaybetti, Ayhan Horoz, Sinan İrak ve Nuri Kılıçparlar yaralandı.

        Alperen Kılıçparlar'ın sanayide başka iş yerinde çalıştığı, buraya ziyarete geldiği öğrenildi.

        Ayrıca, patlamanın olduğu iş yerinin yanı sıra çevredeki 4 iş yeri ile 2 araç da zarar gördü.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."

        Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Patlamada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Alperen Kılıçparlar, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        İş yeri sahibi Mehmet Horoz ise Hazreti Ali Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Araban'da depremde yıkılan 3 cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Araban'da depremde yıkılan 3 cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Gaziantep'te "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulama...
        Gaziantep'te "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulama...
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den ramazan ayı mesajı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den ramazan ayı mesajı
        Gaziantep'te, bakımı yapılan akaryakıt tankerinde patlama: 2 ölü, 3 yaralı
        Gaziantep'te, bakımı yapılan akaryakıt tankerinde patlama: 2 ölü, 3 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü,...