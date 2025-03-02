"Boncuk" isimli deve yavrusuna anne hassasiyetiyle bakılıyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Boncuk" isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi.

Yaklaşık 20 yıldır Doğal Yaşam Parkı'nda deve, zebra gibi hayvanların bakıcılığını yapan Hasan Avcı, 10 gün önce dünyaya gelen ve "Boncuk" adını verdiği deve yavrusunun beslenmesinden temizliğine her şeyiyle yakından ilgileniyor.

Biberonla beslenen ve bakıcısının peşinden bir an olsun ayrılmayan Boncuk, parkın adeta maskotu haline geldi.

Hasan Avcı AA muhabirine, annenin yavrusuna bakmadığını söyledi.

Deve yavrusuna bakmanın keyifli olduğunu belirten Avcı, "Nereye gidersem peşimden geliyor, ilgi istiyor. Biz de çocuğumuz gibi ona bakıyoruz. Boncuk diye çağırınca koşarak geliyor. Biz beslediğimiz için bizi annesi sanıyor. Hayvanla ilgilenmek, bakmak çok güzel bir duygu. Hayvanlarla ilgilenince stresin gidiyor." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, doğum yapan anne devenin "acemi annelik" yaşadığını ve yavrusuna bakmadığını belirtti.

Deve yavrusunun herkesin ilgisini çektiğini belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Sabah, öğle, akşam 4 litreye yakın sütle besleniyor. Aşılarını yaptık, genel durumu düzelmeye başladı. Buranın maskotu haline geldi. Hem bakıcılar hem de biz çok mutuyuz, ziyaretçilerin de ilgisini görüyor. Neşe kaynağımız oldu."