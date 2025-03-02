Gaziantep'te usulsüz balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim ekipleri, Fırat Nehri üzerinde devriye sırasında usulsüz yollarla balık avlayan M.Y, H.E ve B.E'yi suçüstü yakaladı.

Araçlarında yapılan aramada ise 1300 metre ağ, jeneratör ve 250 kilogram balık ele geçirildi.

Ekipler, M.Y, H.E ve B.E'ye idare işlem başlattı, ele geçirdiği balıkları ise Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim etti.