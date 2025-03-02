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        Gaziantep'te usulsüz balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:53
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        Gaziantep'te usulsüz balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim ekipleri, Fırat Nehri üzerinde devriye sırasında usulsüz yollarla balık avlayan M.Y, H.E ve B.E'yi suçüstü yakaladı.

        Araçlarında yapılan aramada ise 1300 metre ağ, jeneratör ve 250 kilogram balık ele geçirildi.

        Ekipler, M.Y, H.E ve B.E'ye idare işlem başlattı, ele geçirdiği balıkları ise Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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