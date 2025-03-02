Milli Elektrikli Tren Seti'nden ilki Gaziantep'e geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen 8 Milli Elektrikli Tren Seti'nden ilki, Gaziantep'e getirilmek üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da TÜRASAŞ tarafından üretilen trenin ilk seti parçalara ayrılarak demir yolu ile Gaziantep'e getirilmesi planlanıyor.

Hafta içinde kente ulaşması planlanan, gerekli kontrol ve kurulum süreçlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmet vermesi beklenen setler, kentin kültürel kimliğini yansıtacak şekilde iç tasarımlarla hazırlandı.

Gelmesi beklenen ilk setten sonra yıl içinde 7 tren seti daha teslim edilecek. Böylelikle 32 vagondan oluşacak 8 set treniyle, 10 bin yolcu taşıyan GAZİRAY'ın günlük 60 bin yolcu taşıması hedefleniyor.