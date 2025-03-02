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        Gaziantep'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 02.03.2025 - 20:50
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        Gaziantep'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.Ö. (66) idaresindeki 34 LZ 3417 plakalı otomobil Nurdağı-Osmaniye kara yolu Yukarıolucak Mahallesi mevkisinde Mehmet Ş. (50) idaresindeki 27 SP 189 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Mehmet Ş'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü H.Ö. ise Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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