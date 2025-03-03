Gaziantep'te gece kreşi uygulaması hizmete girecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı gündüz bakım evlerinin, gece kreşi uygulamasıyla 24 saat eğitim hizmeti vermesi sağlanacak.

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