Gaziantep'te gece kreşi uygulaması hizmete girecek
Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek.
Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı gündüz bakım evlerinin, gece kreşi uygulamasıyla 24 saat eğitim hizmeti vermesi sağlanacak.
Uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek gece kreşleri, 19.00-07.00 saatleri arasında açık olacak ve haftanın 7 günü hizmet sunacak.
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