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        Gaziantep'te gece kreşi uygulaması hizmete girecek

        Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:13
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        Gaziantep'te gece kreşi uygulaması hizmete girecek
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        Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı gündüz bakım evlerinin, gece kreşi uygulamasıyla 24 saat eğitim hizmeti vermesi sağlanacak.

        Uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek gece kreşleri, 19.00-07.00 saatleri arasında açık olacak ve haftanın 7 günü hizmet sunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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