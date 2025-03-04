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        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi

        –İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:54
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        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi
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        –İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi verildi.

        Trafik jandarması ekipleri, Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine "güvenli trafik" eğitimi verdi.

        Eğitimlerde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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