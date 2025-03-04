Depremde yıkılan cami yeniden yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Yeni Mahalle Ayhan Özdemir Camisi, yeniden ibadete açıldı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmasında, depremlerde ilçelerinde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.

Erciyas, "Nurdağı'mızın tekrar bir camisine daha kavuşmasından mutluluk duyduk. Bu vesileyle müftümüze, hayırseverlerimize, muhtarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyoruz, mahallemize hayırlı olsun." dedi.

Müftü Muhammet Ayyıldız da 4 ay gibi kısa sürede camiyi yaptıklarını ve ramazana yetiştirdiklerini kaydetti.

Törende mahalle muhtarı Çetin Akbulut'a Kaymakam Erciyas tarafından plaket takdim edildi.

Yapılan duanın ardından cami yeniden hizmete açıldı.