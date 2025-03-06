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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Gaziantep'te istişare toplantısına katıldı

        AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Gaziantep'te partisinin istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:50
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Gaziantep'te istişare toplantısına katıldı
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        AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Gaziantep'te partisinin istişare toplantısına katıldı.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Büyükgümüş, il başkanlığındaki toplantıda yaptığı konuşmada ilk il ziyaretini Gaziantep'e gerçekleştirdiğini söyledi.

        Gaziantep'in AK Parti'nin kalesi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğe her ihtiyaç duyduğunda Gaziantep'in bu desteği verdiğini dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Burada yaptığımız hizmetlerle hayata kazandırdığımız eserlerle de bunun hakkını sonuna kadar vermeye gayret ediyoruz. İl başkanımızın riyasetinde sahadayız, vatandaşlarımızın bizi gerek kızmak için gerekse sevincini paylaşmak için görmesi gerekiyor. Önemli olan duygudaşlığı sağlamak, aynı duyguları paylaşabilmek."

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise teşkilatın AK Parti'nin omurgası olduğunu ifade etti.

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