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        GAÜN'de kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel durumu konuşuldu

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Açıdan Kadın paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:59
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        GAÜN'de kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel durumu konuşuldu
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Açıdan Kadın paneli gerçekleştirildi.

        GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin Moderatörlüğünü GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut yaptı.

        Panele, GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiye Köksel, GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Eroğlu, GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bilge Köksel ve Doç. Dr. Esra Çıkmaz konuşmacı olarak katıldı.

        GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bir kutlama değil, kadınların yaşadığı dramların ve olayların hatırlanarak, bu konuda bilinçlenme sağlanması gerektiğini ifade etti.

        Prof. Dr. Bulut, temel hak ve özgürlükler, insan hakları kadının sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan toplumdaki yerinin ele alınacağını ifade ederek, "Kadının, kültürel kodlarımızda çok büyük rolü var. Aynı zamanda sosyal açıdan, ahlaki değerlerimizin inşası noktasında çok ayrı bir yere sahip." dedi.

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