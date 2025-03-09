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        Gaziantep'te akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde 2 bin 255 araç tamir edildi

        GaziantepBüyükşehir Belediyesi tarafından kurulan akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde, hizmet verdiği günden bu yana 2 bin 255 tekerlekli ve akülü sandalyenin tamiri gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:54 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:56
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        Gaziantep'te akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde 2 bin 255 araç tamir edildi
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        GaziantepBüyükşehir Belediyesi tarafından kurulan akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde, hizmet verdiği günden bu yana 2 bin 255 tekerlekli ve akülü sandalyenin tamiri gerçekleşti.

        Kent merkezine 2017 yılında kurulan atölyede, engelli bireylerin kullanmak zorunda oldukları tekerlekli ve akülü sandalyelerinin teknik sorunları giderilerek bakımı yapılıyor.

        Araçlarında herhangi bir aksaklık veya bozulma meydana gelmesi sonucu tamirat talebi oluşturan vatandaşların, evlerinden alınan araçlar atölyeye getirilerek tamir ediliyor.

        Hurda aşamasına gelen araçların da geri dönüşümünün yapıldığı atölyede, kurulduğu günden beri 2 bin 255 aracın tamiri yapıldı.

        Atölye sorumlusu Seydi Ahmet Bademoğlu, AA muhabirine, günde yaklaşık 7 aracın bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

        Araçların her türlü bakım ve onarımının yapıldığını belirten Bademoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız sandalyelerinde arıza olduğunda belediyenin dahili numarasını arayıp arıza talebinde bulunuyorlar. Biz de asansörlü araçlarımızla evlerinden sandalyelerini alıp, tamir ettikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Bunun yanında herhangi bir ihtiyaçlarında vatandaşları asansörlü araçlarla evlerinde alıyoruz, işleri bitince de geri evlerine bırakıyoruz. Hem işimizi yapıp para kazanmak hem de hayır duası almak her insana nasip olmaz. Güzel duygular içerisindeyiz."

        10 yıldır akülü tekerlekli sandalye kullanan Ömer Faruk Karaoğlan ise verilen hizmetin hayatına kolaylık sağladığını ifade ederek, "Çok güzel bir hizmet. Bizlerin sosyal hayata katılması noktasında önemli bir yeri olan akülü araçlarımız bir telefonumuzla evimizden alınıp, tamir, bakım ve onarımı yapıldıktan sonra tekrar evimize teslim ediliyor. Bu işlem için de herhangi bir ücret talep edilmiyor." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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