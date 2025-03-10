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        Kitap kurdu emekli öğretmen 71 yıldır okuma tutkusunu sürdürüyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Masmanacı, 8 yaşında kazandığı okuma alışkanlığını hiç bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:29
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        Kitap kurdu emekli öğretmen 71 yıldır okuma tutkusunu sürdürüyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Masmanacı, 8 yaşında kazandığı okuma alışkanlığını hiç bırakmadı.

        Şahinbey ilçesinde yaşayan, üç çocuk babası Masmanacı, evine yürüme mesafesindeki Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin en yaşlı üyesi.

        İlkokula başladığı 8 yaşında kitaplarla tanışan Masmanacı, 71 yıldır tutkuyla kitap okumaya devam ediyor.

        Akıllı telefon kullanmayan ve televizyon izlemeyen emekli öğretmen, vaktinin büyük bir bölümünü kitaplara ayırıyor.

        - "Ne yazık ki toplum olarak yeterince okumuyoruz"

        Masmanacı, AA muhabirine, öğretmen olarak hem okuduğunu hem de öğrencilerine kitap sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi.

        Her gün kütüphaneye geldiğini belirten Masmanacı, "Okumak hafızama, ruhuma ve kalbime ilaç gibi geliyor. Bu, benim için bir tutku. Okumaktan büyük keyif alıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu yaşıma kadar hep okudum ve inşallah ölünceye kadar da okumaya devam edeceğim." dedi.

        Toplumda kitap okuma alışkanlığının yeterince gelişmediğine dikkati çeken Masmanacı, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki toplum olarak yeterince okumuyoruz. Oysa Rabb'imizin ilk emri 'oku' olmuştur. Günümüzde insanlar, özellikle de çocuklar televizyon ve akıllı telefonlara bağımlı hale geldi. Oysa Peygamber Efendimiz, insanların en çok aldandığı iki şeyin boş zaman ve sağlık olduğunu söylemiştir. Atalarımız da 'Vakit nakittir.' demiştir. Bu yüzden zamanı en iyi şekilde değerlendirmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz."

        - Kütüphane açılmasından mutlu oluyor

        Öğretmenlik yaptığı yıllarda öğrencilerinin seviyesine uygun kitaplar temin edip dağıtan Masmanacı, kitaplardan çeşitli sorular sorarak ve özet çıkarmalarını isteyerek onları okumaya teşvik ettiğini anlattı.

        Devletin her yeni açtığı kütüphanenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Masmanacı, "Son yıllarda hemen her il, ilçe ve beldede kütüphaneler kuruluyor. Bunlardan biri de Şahinbey'de açılan Millet Kütüphanesi. Bu eseri kazandıranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Masmanacı, kütüphaneye gelen gençlerin kendisini görünce şaşırdığını belirterek, "Benim yaşımda pek okuyucu görmedikleri için beni gören gençler, zaman zaman şaşkınlık yaşıyor ve beni takdir ediyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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