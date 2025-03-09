Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.
Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
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