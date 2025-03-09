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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:10
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

        Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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