Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Tema Parkı tekrar hizmete açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türkiye'nin ikinci büyük Tema Parkı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Tema Parkı tekrar hizmete açıldı
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türkiye'nin ikinci büyük Tema Parkı hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en büyük, Türkiye'nin ise ikinci büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tema Parkı tamamlandı.

        Yaklaşık 45 bin metrekare büyüklüğündeki parka yenileme çalışmaları kapsamında 17 eğlence aleti daha eklenerek toplam 30 oyun aletinin kullanımı sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, şu anda 45 bin metrekare alan içerisinde kurulu, Türkiye'nin ikinci büyük Tema Parkı'nın Gaziantep halkının hizmetine sunduklarını belirtti.

        Tema Parkı'nın yerinin Festival Parkı'nın hemen bitişiğinde olduğunu ifade eden Uğur, "Park, şu anda yapılan çalışmalarla, çevre düzenlemesiyle, güvenliğiyle, kafe alanlarıyla Gaziantep halkının hizmetine sunuldu. Sadece Gaziantep'e değil, tüm Türkiye'ye hitap edecek bir tema park oldu. Tema parkımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde 2 bin 255...
        Gaziantep'te akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde 2 bin 255...
        Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü...
        Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü...
        Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Elazığ'da yolda bulunan yavru babun Gaziantep'e getirildi
        Elazığ'da yolda bulunan yavru babun Gaziantep'e getirildi
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı