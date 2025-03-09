Gaziantep Büyükşehir Tema Parkı tekrar hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türkiye'nin ikinci büyük Tema Parkı hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en büyük, Türkiye'nin ise ikinci büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tema Parkı tamamlandı.

Yaklaşık 45 bin metrekare büyüklüğündeki parka yenileme çalışmaları kapsamında 17 eğlence aleti daha eklenerek toplam 30 oyun aletinin kullanımı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, şu anda 45 bin metrekare alan içerisinde kurulu, Türkiye'nin ikinci büyük Tema Parkı'nın Gaziantep halkının hizmetine sunduklarını belirtti.

Tema Parkı'nın yerinin Festival Parkı'nın hemen bitişiğinde olduğunu ifade eden Uğur, "Park, şu anda yapılan çalışmalarla, çevre düzenlemesiyle, güvenliğiyle, kafe alanlarıyla Gaziantep halkının hizmetine sunuldu. Sadece Gaziantep'e değil, tüm Türkiye'ye hitap edecek bir tema park oldu. Tema parkımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.