Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Muaid Elhalid (22) idaresindeki 27 MD 4456 plakalı hafif ticari araç, Güvenevler Mahallesi İpekyolu üzerinde sürücüsü belirlenemeyen 27 AHS 596 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü Muaid Elhalid kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Halid Halid (27), Abubekir Alhalit (37) ve Casim Hammade (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri, kaza yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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