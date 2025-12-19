Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, "Basın Fotoğrafçılığı" dersi kapsamında Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, "Basın Fotoğrafçılığı" dersi kapsamında Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı "Kaldığımız yerden d...
        Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı "Kaldığımız yerden d...
        Gaziantep FK: "Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından...
        Gaziantep FK: "Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından...
        Şehitkamil'de 25 Aralık coşkusu Kurtuluşun 104. yılına özel etkinlikler düz...
        Şehitkamil'de 25 Aralık coşkusu Kurtuluşun 104. yılına özel etkinlikler düz...
        Gece kulübünde 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Gece kulübünde 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 4 şahsı jandarma suçüstü yakaladı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 4 şahsı jandarma suçüstü yakaladı
        Traktörle tarla sürerken kafasını ağaç dalına çarpıp düşen çiftçi hayatını...
        Traktörle tarla sürerken kafasını ağaç dalına çarpıp düşen çiftçi hayatını...