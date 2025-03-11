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        Gaziantep'te 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:24
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        Gaziantep'te 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde M.N.V. ve M.C. adlı şüphelilerin iş yerlerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

        Aramalarda 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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