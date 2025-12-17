Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Nizip ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 2 kumar oynama makinesi, bir miktar uyuşturucu ve 45 bin lira para ele geçirildi.
Kumar oynatan M.T. ve M.S. gözaltına alınırken, kumar oynayan 9 kişiye ise para cezası uygulandı.
