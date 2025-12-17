Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kumar oynatan M.T. ve M.S. gözaltına alınırken, kumar oynayan 9 kişiye ise para cezası uygulandı.

Adreste yapılan aramada, 2 kumar oynama makinesi, bir miktar uyuşturucu ve 45 bin lira para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Nizip ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

