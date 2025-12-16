Gaziantep'te "İhracatın Yıldızları" ödül töreni düzenlendi

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından "İhracatın Yıldızları" ödül töreni gerçekleştirildi.

GAİB hizmet binasında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, konuşmasında, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin tarım, kültür ve tarihi dokular bakımından zengin olduğunu söyledi.

Her bölgenin kendine has zenginliklerinin bulunduğunu belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri görev alanında bulunan illerimizin toplam ihracatı 2024 yılında 13 milyar 400 milyon dolara ulaşmış, 2025 yılında ise artış eğilimi devam ederek kasım sonunda 12 milyar 400 milyon dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Gaziantep ise 2024 yılında 9,2 milyar dolar, 2025 yılının ilk 11 ayında 8,6 milyar dolarlık çok ciddi bir ihracat gerçekleştirmiştir. Tüm bu başarılara rahat rahat erişilemediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz."

Ağar, Türkiye ekonomisinin, 21 çeyrekte üst üste büyüme başarısı gösterdiğine dikkati çekti. Türkiye'nin ticarette ve üretimde ön plana çıktığını dile getiren Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ekonomisi, 21 çeyrektir üst üste büyüme başarısı gösterirken, milli gelirimiz 1 trilyon 538 milyar dolarla orta vadeli program hedefini şimdiden aştı. Yatırım harcamalarını artırıyor, işsizlik oranını 30 aydır tek haneli rakamlarda koruyor ve ekonomi programının en önemli bileşeni olan enflasyon oranını, istikrarlı bir şekilde düşürmeye devam ediyoruz. Büyümenin lokomotifi olan ihracat tarafındaysa artış eğilimini başarıyla hep birlikte sürdürüyoruz. Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatımızı yüzde 2,2 oranında artırarak 22,7 milyar dolara yükselttik ve yaklaşık 483 milyon dolarlık net artış sağladık." - İhracatta artış sağlandı Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise bu yıl 11 aylık ihracatlarının geçen yıla göre yüzde 3,7 artış sağlayıp 247,2 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, "İnşallah yılı 270 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlayacağımızı bekliyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği çatısı altındaki birliklerimizde de Türkiye ortalamasına yakın bir performans görüyoruz. Bölgemizde bu yıl 11 ayda geçen yıla göre yüzde 2,5 artışla 10 milyar doların üzerinde neredeyse 11 milyar dolara yakın bir ihracat oldu. 11 aylık verilere baktığınız zaman gelen ihracatta geçen yıla göre 8,7 milyar dolar artış var. Bu artışta en büyük katkıyı otomotiv, savunma ve kimya sektörleri elde etti." diye konuştu.