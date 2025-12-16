Habertürk
        Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Giriş: 16.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:01
        Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehitkamil ilçesindeki Sefaşehir Mahallesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

        Denetimde, "Çocukların cinsel istismarı" suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan F.S. (31) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

