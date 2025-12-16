Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehitkamil ilçesindeki Sefaşehir Mahallesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.
Denetimde, "Çocukların cinsel istismarı" suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan F.S. (31) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.