Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Nejdet A, Faik Ö, Eyüp Ö, Bülent B, Mehmet A, Oktay A, Coşkun Ş ve Ömer Ş. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Yılmaz Ş. ile Orhan Z'nin bulundukları şehirden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlandığı duruşmaya hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S. katılmadı.

Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduklarını savundu.

Duruşma savcısı, taraflarca yeniden bilirkişi raporu talebinin dosyaya geldiğini ve aşama dikkate alınarak reddini istedi.

Savcı, yakalama kararı bulunan sanıklar için güvence bedeliyle haklarındaki yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebinin de reddedilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararları bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S'nin, teslim olduktan sonra, 10 milyon lira güvence bedeli karşılığında ve yurtdışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza atma ve tüm duruşmalara katılma şartıyla beyanları alındıktan sonra yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi.