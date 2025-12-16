Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Nejdet A, Faik Ö, Eyüp Ö, Bülent B, Mehmet A, Oktay A, Coşkun Ş ve Ömer Ş. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

        Tutuksuz sanıklar Yılmaz Ş. ile Orhan Z'nin bulundukları şehirden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlandığı duruşmaya hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S. katılmadı.

        Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduklarını savundu.

        Duruşma savcısı, taraflarca yeniden bilirkişi raporu talebinin dosyaya geldiğini ve aşama dikkate alınarak reddini istedi.

        Savcı, yakalama kararı bulunan sanıklar için güvence bedeliyle haklarındaki yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebinin de reddedilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararları bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S'nin, teslim olduktan sonra, 10 milyon lira güvence bedeli karşılığında ve yurtdışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza atma ve tüm duruşmalara katılma şartıyla beyanları alındıktan sonra yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

        Heyet, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Ocak 2026'ya erteledi.

        - Davanın geçmişi

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkındaysa delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, 28 Ekim'de 3 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyası ile birleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tepki çeken görüntü: Çocuk işçiye inşaat alanında darp
        Gaziantep'te tepki çeken görüntü: Çocuk işçiye inşaat alanında darp
        Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı
        Yılmaz, pazarda vatandaş ve esnafla buluştu
        Yılmaz, pazarda vatandaş ve esnafla buluştu
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Şahin: "Çocuklarda tek tip başarı doğru değil, onları erken yaşta yetenekle...
        Şahin: "Çocuklarda tek tip başarı doğru değil, onları erken yaşta yetenekle...