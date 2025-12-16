Gaziantep'te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Gaziantep'te 21 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 21 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 21 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
