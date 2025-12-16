Gaziantep'te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 21 yabancı uyrukluyu yakaladı.

