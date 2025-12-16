Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Gaziantep'te 21 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 21:24 Güncelleme: 16.12.2025 - 21:24
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 21 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yakalanan 21 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

