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        Gaziantep'te lise öğrencileri Gazze'deki dramı tuvallerine yansıttı

        Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan dramı resmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:42
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        Gaziantep'te lise öğrencileri Gazze'deki dramı tuvallerine yansıttı
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        Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan dramı resmetti.

        Resim bölümü öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Gazze'nin Gözyaşı" projesi kapsamında resim çalışması yaptı.

        Gazze'deki dramın yansıtıldığı 26 eser, okulun sergi salonunda sanat severlerle buluştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, öğrencilerin Gazze'de yaşanan dramı fırçalarından tuvallerine aktararak sanat eseri ortaya çıkardıklarını söyledi.

        Kılınç, "Öğrencilerimiz insanlık tarihinde eşi görülmemiş soykırım niteliğindeki dramı, eserlerine aktararak yarınlara taşıyor. Çocuklarımız, maarif modelinin bize verdiği vizyonla gelecek medeniyet tasavvuru inşa edebilecek nesillerin yetiştirilmesi konusunda ümitlerimizi arttırdı. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Resim öğretmeni Hüseyin Yıldırım ise sosyal farkındalık ve toplumsal bilinç oluşturmak için resim çalışması yaptıklarını anlatarak, "Çocuklarımızı duyarlılığı için tebrik ediyorum. Savaşın kazananının olmadığını dünya tarihinde yıllardır yaşadık ve gördük. Maalesef savaşlar ciddi acı ve dram bırakıyor. Çocuklar da bu bilinci çok güzel ele alarak işlediler, duygularını da çok net ortaya koydular. Projemizde 2,5 aylık uzun ve yoğun bir emek var." diye konuştu.

        Öğrencilerden İrem Hezer da savaşın ortasında kalan anne ile çocuğunu resminde anlattığını söyledi.

        Öğrencilerden Emine Ezel Şahin ise resmi yaparken Gazze'deki acıyı hissettiğini belirterek, "Aynı şey bizim başımıza gelseydi neler yaşayacağımızı düşünmek çok üzdü. Hiçbir şey yapamamak daha da üzdü. Yaptığım resimle en azından ufak da olsa bilinç oluşturmak istiyorum. Hem geleceğimiz için hem de Gazze’deki kardeşlerimiz için." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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