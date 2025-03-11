Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Tarihi Antep kilim ve halıları tekrar hayat buluyor

        Geçmişi bir asrı aşan tarihi el dokuması Antep kilim ve halıları, öğrencilerin emeğiyle yeniden hayat buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Antep kilim ve halıları tekrar hayat buluyor
        ABONE OL

        Geçmişi bir asrı aşan tarihi el dokuması Antep kilim ve halıları, öğrencilerin emeğiyle yeniden hayat buldu.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı tarafından, Kilim Tasarımı Dersi kapsamında hazırlanan Gelenekten Geleceğe Karma Sergisi, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

        Gaziantep Üniversitesi El Sanatları Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER) iş birliğinde, 120 yıllık antika değeri taşıyan el dokuması kilim ve halıların eskimiş kısımları, orijinalliğine sadık kalınarak restore edildi. Öğrenciler tarafından dört ayda tamamlanan çalışmalar sonucunda, kilimler tabloya, halılar ise tabure minderine dönüştürülerek farklı alanlarda kullanıma hazır hale getirildi.

        Serginin açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, tamir işlemine başlamadan önce kilim ve halıların teknik analizinin yapıldığını ve malzeme özelliklerinin belirlendiğini ifade etti.

        Sergide 30 eserin yer aldığını belirten Kalebek, şunları söyledi:

        "Elde edilen verilere göre kullanılacak malzeme, orijinal halıya uygun olarak seçildi. Halıların hav atılacak alanları ile eksik, kesik ve yırtık bölümleri, tamamen orijinaline sadık kalınarak atkı, çözgü ve düğüm tekniğiyle, renk özelliklerine uygun şekilde tamamlandı. Yapılan analizlerle tespit edilen kilim ve halıdaki eksik alanlar dokunarak onarıldı. Gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla kilim ve halılar yeniden kullanıma sunuldu ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı."

        Gelenekten Geleceğe Karma Sergisi, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda 14 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te lise öğrencileri Gazze'deki dramı tuvallerine yansıttı
        Gaziantep'te lise öğrencileri Gazze'deki dramı tuvallerine yansıttı
        Gaziantep'te 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi
        Gaziantep'te 404 gümrük kaçağı saat ele geçirildi
        Başkan Şahin'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü...
        Başkan Şahin'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü...
        Gaziantep FK'nin 10 maçlık "deplasman kabusu" sona erdi
        Gaziantep FK'nin 10 maçlık "deplasman kabusu" sona erdi
        Gastronomi kentinin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: "Meyan şerbet...
        Gastronomi kentinin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: "Meyan şerbet...
        "Türkiye'nin kuşları" fotoğraf yarışması sonuçlandı
        "Türkiye'nin kuşları" fotoğraf yarışması sonuçlandı