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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!

        Denizli'de, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 29 yaşındaki Efrahim Göksu, kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdüğü 62 yaşındaki babası Halil Göksu'yu sopayla dövüp, başını taşla ezerek öldürdü. Olayın ardından üzeri kanlı şekilde gittiği hastanede gözaltına alınan Göksu, suçunu itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:44
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        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
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        Denizli'de olay dün saat 20.00 sıralarında Çal ilçesindeki Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Efrahim Göksu (29), kendisini tedavi ettirmediği gerekçesiyle evde babası Halil Göksu (62) ile tartıştı.

        SOPAYLA DÖVÜP BAŞINI TAŞLA EZDİ

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüdü. Mahallede çobanlık yapan Efrahim Göksu, babasını sopayla dövüp başını taşla ezerek öldürdü.

        KANLI ELBİSELERİYLE HASTANEYE GİTTİ

        Olayın ardından Göksu, kanlı kıyafetleriyle Çal Devlet Hastanesi'ne giderek babasını öldürdüğünü söyledi. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER CESETLE KARŞILAŞTI

        Ekipler evde Halil Göksu'nun cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Halil Göksu'nun cesedi otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "TEDAVİ ETTİRMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM" İDDİASI

        Jandarma tarafından gözaltına alınan Göksu ilk ifadesinde, babasının maddi durumunun iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediği, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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