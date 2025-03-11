Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!

Denizli'de olay dün saat 20.00 sıralarında Çal ilçesindeki Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Efrahim Göksu (29), kendisini tedavi ettirmediği gerekçesiyle evde babası Halil Göksu (62) ile tartıştı.

KANLI ELBİSELERİYLE HASTANEYE GİTTİ

Olayın ardından Göksu, kanlı kıyafetleriyle Çal Devlet Hastanesi'ne giderek babasını öldürdüğünü söyledi. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CESETLE KARŞILAŞTI

Ekipler evde Halil Göksu'nun cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Halil Göksu'nun cesedi otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"TEDAVİ ETTİRMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM" İDDİASI

Jandarma tarafından gözaltına alınan Göksu ilk ifadesinde, babasının maddi durumunun iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediği, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.