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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:36
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve terör örgütü PKK/YPG içerisinde bir dönem silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu Y.M.A'yı operasyonla Şehitkamil ilçesinde yakaladı.

        Zanlının ifadelerinin ardından yabancı uyruklu E.C.Ş de ikamet ettiği adreste gözaltına alındı.

        Suriye'nin kuzeyinde bir dönem terör örgütü üyeliği yaptığı tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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