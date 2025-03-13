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        Gaziantep'te amatör spor kulüplerine 10 milyon lira destek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, sporun teşvik edilmesi amacıyla amatör spor kulüplerine 10 milyon liralık maddi destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:08
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        Gaziantep'te amatör spor kulüplerine 10 milyon lira destek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, sporun teşvik edilmesi amacıyla amatör spor kulüplerine 10 milyon liralık maddi destek verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada sporun hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

        Sporun teşvik edilmesi amacıyla amatör spor kulüplerin her zaman destekçisi olduklarını ve kentte göreve başladığından bu yana birçok spor kompleksinin yapıldığını hatırlatan Şahin, Gaziantep'i spor şehri yapmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir de kentte spor tesislerin her geçen gün arttığını söyledi.

        Ahlaklı bir nesil yetişmesinde antrenörlerin önemli bir rol olduğunu belirten Gözegir, "Çünkü antrenörlerin yetiştirdiği çocuklar hem eğitimli olacak hem de spor alanında başarı sağlayacak. Şu an spor liselerimizden çıkacak ve İstiklal Marşımızı söylerken, bayrağımızı da göndere çıkartacak nesiller yetişiyor. Bu gururun mimarı antrenör arkadaşlarım." diye konuştu.

        Gözegir, spora verdikleri desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

        Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, antrenörler ve sporcular katıldı.

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