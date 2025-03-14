AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep'te konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hayalci değil ama hayalleriniz varsa yapamayacağınız, hizmete sunamayacağınız, erişemeyeceğiniz hiçbir yer yoktur." dedi.

Hayati Yazıcı, Gaziantep'te "Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni"ndeki konuşmasında, programın açılışında Sakarya'da milli seti tasarlayan ve üreten ekibi hep birlikte izlediklerini söyledi.

Onlarda var olan o heyecanla yapılamayacak hiçbir şeyin bulunmadığını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Heyecanınız varsa her şeyi yaparsınız. Hayalci değil ama hayalleriniz varsa yapamayacağınız, hizmete sunamayacağınız, erişemeyeceğiniz hiçbir yer yoktur. Biz, 22 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hep hayal ediyoruz. Neyi bu ülkeye kazandırırız? Bu insanımız hizmetlerin, ünitelerin en iyisine layık. Bunu nasıl sağlarız? Hep bunun hayalini kuruyor, sonra gerçeğe dönüştürüyor, projelendiriyor ve hizmete sunmaya devam ediyoruz. İşte Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu, bizim ayrılmaz bir referansımız, sarsılmaz bir yol haritamız. Dolayısıyla milletin yetki verdiği günden bu yana gerçekten durmaksızın her alanda hiç boşluk bırakmadan, ulaştırmada, bayındırlıkta, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayisinde, aklınıza ne gelirse belki bilmediğiniz, şu anda düşünüp de 'Ya bunlar da mı var?' diyemeyeceğiniz pek çok hizmeti, pek çok eseri, üniteyi bu ülkeye sizlerden aldığınız güçle kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz."

- "Şimdi iş tersine döndü"

Türkiye'nin dünyanın çok önemli, özgün bir coğrafyasında 3 kıtanın kesiştiği noktada olduğunu anlatan Yazıcı, bu coğrafi üstünlüğü hizmete sundukları eserlerle daha da ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

"Bu anlamda öncü rol oynayan, yola çıktığımızda '15 bin kilometre duble yol yapacağız.' dediğimizde o zaman diyorlardı ki: 'Ya bunlar nereden çıktı? Bunlar hayal görüyor.'" ifadesini kullanan Yazıcı, şunları dile getirdi: