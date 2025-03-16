Gaziantep'te iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yukarıbayır Mahallesinde Mehmet Bulut (17) ile arkadaşı olduğu belirtilen A.D. (19) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. üzerinde bulundurduğu bıçakla Bulut'u vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan gözaltına alınan olayın şüphelisi A.D. ise emniyetteki ifadesi sürüyor.