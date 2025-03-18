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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te gümrük kaçağı 107 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:24
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te gümrük kaçağı 107 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde tespit ettikleri iş yerlerine düzenledikleri operasyonda, gümrük kaçağı 107 akıllı telefon, 16 akıllı kol saati, 14 elektronik materyal ele geçirdi, B.Y. ile N.T'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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