Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde tespit ettikleri iş yerlerine düzenledikleri operasyonda, gümrük kaçağı 107 akıllı telefon, 16 akıllı kol saati, 14 elektronik materyal ele geçirdi, B.Y. ile N.T'yi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.

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